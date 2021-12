Abbattuta la piramide di Natale a Cervia: l'automobilista scoperto ha ammesso tutto

Sembrava di fosse trattato di un atto vandalico voluto, invece è stata colpa di un incidente stradale. Venerdì sera, verso le 23, un'automobile ha abbattuto la 'piramide di luce' allestita per le feste natalizie in viale Roma, a Cervia, spostando anche i blocchi di cemento di ancoraggio. L'automobilista, invece di fermarsi, si è poi allontanato come se nulla fosse successo. Ma alcuni testimoni, notando la scena, si sono appuntati alcuni dati dell'auto.

"Il giorno seguente un cittadino ha segnalato alla Polizia locale marca e colore del veicolo, senza però fornirci la targa - spiega il sindaco di Cervia Massimo Medri - Le telecamere di videosorveglianza su via Martiri Fantini ci hanno rivelato un veicolo che poteva essere compatibile a quello dell’incidente. E quindi, attraverso accertamenti interni, abbiamo individuato la persona, che ha residenza fuori regione, ma che per motivi di lavoro vive in provincia di Ravenna. L’uomo, un 53enne, è stato interrogato martedì pomeriggio e ha ammesso il fatto".

"Rivolgo un ringraziamento ai nostri agenti della Polizia locale che da subito hanno avviato le ricerche e, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza che si sono rivelate strumenti determinanti, in breve tempo ha concluso positivamente le indagini. Un grazie particolare al cittadino che ha fattivamente collaborato e la cui segnalazione è stata fondamentale per risalire al veicolo e al responsabile dell’accaduto. Ricordiamo quanto sia importante la collaborazione di tutti in questi frangenti e facciamo appello al senso civico delle persone, invitando sempre a segnalare alle forze dell'ordine azioni di vandalismo, furti e le situazioni ritenute di criticità e pericolosità".