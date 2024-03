Abitazione invasa dal fumo dopo l'incendio: palazzina evacuata e strada chiusa

Attimi di agitazione martedì mattina nel centro storico di Ravenna. Attorno alle 6.45 un'abitazione di via Cerchio, per cause in corso d'accertamento, è stata invasa dal fumo, probabilmente a causa di una canna fumaria che si era incendiata nella serata di lunedì, attorno alle 22. Ad accorgersi del fumo sono stati i residenti.

La palazzina è stata evacuata e via Cerchio è stata chiusa nel tratto verso via Mazzini per mettere in sicurezza la zona. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Ravenna, un'ambulanza del 118 a livello precauzionale. Non si registrano feriti. Presenti sul posto anche le volanti della Polizia di Stato.