Paura in centro storico: accoltella un uomo alla gola e scappa, caccia all'aggressore

Paura nel tardo pomeriggio di sabato in pieno centro storico a Ravenna. Poco dopo le 17 due persone, un italiano e un albanese, sono entrate in un bar di Piazza Baracca e qui hanno iniziato a discutere. Usciti dal bar, l'italiano all'improvviso ha sferrato una coltellata ferendo l'albanese al collo, per poi darsi alla fuga. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto l'aggressore a colpire la vittima.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - in gravissime condizioni - all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri con il radiomobile e il nucleo operativo, che hanno dato il via alle ricerche visionando anche le telecamere della zona per risalire all'identità dell'aggressore.