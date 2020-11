Accompagnava la 28enne a prostituirsi sulla via Emilia: arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza nei giorni scorsi ha notato un uomo che aveva a bordo della propria auto una donna, fatta poi scendere a Castel Bolognese sulla via Emilia. La cosa non è passata certo inosservata ai militari, che hanno deciso di approfondire.

A quel punto, dopo un paio di servizi, si sono accorti che quello che era un sospetto era, invece, una certezza: l’uomo, un 41enne, accompagnava la donna a prostituirsi. La stessa cosa si è ripetuta per un paio di sere, e a quel punto i Carabinieri hanno deciso di intervenire. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato proprio mentre stava accompagnando la 28enne a prostituirsi. Sentito il magistrato di turno, il 41enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giorno seguente l’arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.