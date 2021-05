Addio a Francesca Vai Fontana, il cordoglio del sindaco: "Una colonna dello sport lughese"

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Lugo per la scomparsa della sportiva, fondatrice anche della Sub Baracca

L’Amministrazione comunale e l’Ufficio Sport del Comune di Lugo esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesca Vai Fontana, fondatrice della Sub Baracca di Lugo.

Francesca Vai Fontana dal 1972 ha operato nel Gruppo Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Nuoto a livello nazionale. Nel 1977 ha fondato la Società di Nuoto Pinnato Sub Baracca Lugo, di cui è stata presidente. È stata inoltre responsabile regionale per il nuoto sincronizzato, giudice capo in gare nazionali e internazionali di nuoto pinnato e velocità subacquea. Nel 1995 ha ricevuto la Stella di Bronzo dal Coni; inoltre negli scorsi anni il Comune di Lugo le ha assegnato il Memorial Bignardi e il Memorial Guido Baracca. È stata inoltre da sempre componente della Consulta dello sport di Lugo.

“Francesca è stata un punto di riferimento per lo sport lughese – la ricordano il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco Pasquale Montalti e il consigliere comunale Ivan Rossi -. Una persona sempre legata ai valori che da sempre contraddistinguono lo sport: leale e appassionata, non ha mai fatto mancare il suo impegno e i suoi consigli per la sua, la nostra città, per la promozione dell’attività sportiva. Qualità che l’hanno resa amata e apprezzata da tutti, non solo per i risultati ottenuti dai suoi atleti, ma soprattutto per le sue qualità umane”.