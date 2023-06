Affidata la gestione del Centro ippico di Marina Romea per i prossimi 5 anni

Sarà il Circolo ippico Manzone a gestire il Centro ippico di Marina Romea per i prossimi cinque anni. L'associazione sportiva dilettantistica ravennate, che ha sede legale a San Michele, si è aggiudicata la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo, con un canone di gestione annuale di 12.200 euro. Il centro, come da bando, dovrà essere destinato alla pratica sportiva dell'equitazione e altre attività sportive similari idonee a essere praticate nelle strutture. La stima del valore economico complessivo della concessione, calcolato sulla media dei ricavi realizzati dal precedente concessionario, a cui è stato aggiunto il valore relativo ad una proroga di sei mesi alla scadenza, è di 451.748,61 euro.

L’impianto sportivo, situato in via delle Valli, è composto da un edificio in muratura per scuderie, ufficio, servizi igienici e spogliatoi; un locale bar con veranda; campi all’aperto per maneggio; box prefabbricati in legno per scuderie con tettoia esterna. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo. A fronte di queste attività spetteranno al concessionario gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso, definite autonomamente dallo stesso all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dal Comune di Ravenna, e i proventi derivanti dalle attività svolte negli spazi concessi. Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione dell'impianto.