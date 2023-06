Agricoltori romagnoli portano i prodotti salvati dall'alluvione a Papa Francesco

Le aziende agricole alluvionate della Romagna non si arrendono e, a poche settimane dal disastro, portano i propri prodotti a San Pietro per il “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco. L’appuntamento è da sabato a domenica dalle ore 9.30 a Roma, lungo tutta via Conciliazione fino a Piazza Pio XII dove nel grande mercato, con i contadini da tutta Italia, ci saranno anche gli agricoltori ravennati della Coldiretti con in vendita le specialità salvate dalla furia delle acque, dalla frutta alla verdura, dai salumi di mora romagnola al formaggio fino all’olio extravergine di Brisighella e al miele.

"Una piazza della solidarietà dove non mancheranno esempi dal vivo del grande lavoro che viene fatto in tutta Italia dalle fattorie sociali che affiancano sempre più spesso i servizi delle strutture pubbliche statali, con un impegno che va dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali", fa sapere Coldiretti.