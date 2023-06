Aiuti agli alluvionati, l'azienda distribuisce carta assorbente e deodoranti

Il gruppo Lucart partecipa alle iniziative di sostegno per l’Emilia Romagna a seguito delle calamità naturali che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. Grazie al supporto della ProLoco di Conselice, in provincia di Ravenna, Lucart ha finalizzato la donazione di oltre 8.000 prodotti deodoranti e 1.300 Kg di carta assorbente che verranno distribuiti alle persone colpite dall’alluvione e che in questo momento si trovano in uno stato di difficoltà.

“La solidarietà rientra nei nostri valori e non potevamo tirarci indietro davanti a una simile catastrofe - commenta Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “Noi di Lucart abbiamo voluto essere presenti cercando di dare supporto e conforto a chi ne ha bisogno; nel nostro piccolo, ma con estrema vicinanza. L’Emilia Romagna è una regione forte, capace di alzarsi nuovamente in piedi più energica di prima, ma ora è doveroso essere al loro fianco.”

La donazione dei prodotti Lucart sarà consegnata il 1° giugno per poi essere distribuita alle famiglie di Conselice, paese del Ravennate tra i più devastati dall’alluvione, che ancora oggi sono costrette a vivere in situazione di disagio.