Al via due corsi per diventare baby sitter in Bassa Romagna

È partito giovedì 7 marzo il primo dei due corsi per baby sitter organizzati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il centro di formazione Aeca «Sacro cuore» di Lugo. Sono ventidue le persone in aula per approfondire le conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività di baby sitter, quali elementi di base di pedagogia e psicologia, elementi base di puericultura, gioco e lettura, elementi base della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico, la relazione con la famiglia.

Partecipare al corso consentirà di essere inseriti all'interno di un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingere nel caso siano alla ricerca di baby sitter, per agevolare l’incrocio domanda-offerta. Il corso dura 60 ore, di cui 30 ore di formazione teorica che si svolgeranno nel mese di marzo e 30 di tirocinio osservativo da svolgere all'interno dei servizi educativi/scolastici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Sono in via di definizione ulteriori edizioni del corso.

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito dei percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna.