Al via i lavori per il rifacimento delle fognature in via Dante

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di CErvia rientra la ristrutturazione e l'adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche. In viale Dante a Milano Marittima, dagli accertamenti effettuati, è stato riscontrato che l’attuale linea di fognatura bianca non è più in condizioni di efficienza (sono crollate anche alcune parti ed avviene una forte ingressione di falda). L'intervento era inserito nell’Elenco Annuale delle opere pubbliche 2020, ma a causa del Covid è slittato ad oggi. I lavori prevedono la realizzazione di una nuova condotta di fognatura bianca in PVC per circa 250 metri ed avente diametro 50 cm, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con viale Spontini e l’intersezione con viale Ponchielli; l’importo complessivo è pari ad € 200.000,00. Con questo lavoro si provvederà anche a sistemare parte dei marciapiedi più ammalorati. Si prevede l’inizio delle attività di accantieramento ed il successivo inizio dei lavori nella prossima settimana. Durante l’esecuzione dei lavori verrà garantito l’accesso alle abitazioni e alle attività presenti su viale Dante, con chiusure localizzate e limitate alle tratte oggetto delle singole fasi lavorative.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: "Questo è uno degli interventi che avevamo congelato a causa del Covid. Nei prossimi giorni saranno diversi i cantieri che partiranno per realizzare le opere che devono essere completate, così da farci trovare pronti per quella che speriamo sia una grande stagione estiva. Il waterfront primo stralcio e il Borgomarina sono in dirittura d'arrivo mentre i lavori di viale Matteotti e viale Milazzo sono appena partiti. Abbiamo bisogno di ottimismo per lasciarci alle spalle questo difficile periodo".