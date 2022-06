Al via i lavori per la riqualificazione del Parco giochi di via Togliatti a Pisignano

Grazie a un investimento dell’amministrazione comunale di Cervia di oltre 100.000 euro, sono iniziati i lavori ed entro la fine di agosto il parco giochi di via Togliatti a Pisignano sarà completamente riqualificato. Nell’area verde si provvederà completare la sentieristica, a rimuovere i giochi ormai obsoleti e si provvederà ad installare moderni giochi dotati una elevata attrattiva ludica per bambini di diverse età.

Il progetto ha privilegiato la sicurezza dei bambini, l’inclusività e la socializzazione, con scelte di gestione degli spazi che consentiranno una corretta razionalizzazione delle aree verdi ed una migliore fruizione. Alcune aree ludiche saranno accessibili anche ai bambini portatori di handicap motori e sensoriali. Verranno realizzate delle collinette dotate di alberature che abbracciano le aree ludiche al fine di migliorare l’aspetto paesaggistico dell’area.

I nuovi giochi sono tutti rispondenti ai criteri ambientali CAM, che sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare prodotti che rispondano sotto il profilo ambientale lungo il loro ciclo di vita. Verrà inoltre installata una staccionata di sicurezza lungo il parcheggio ed alcune panchine e cestini nuovi e la predisposizione dell’impianto di illuminazione che potrà essere realizzato in futuro.

Si tratta di un altro investimento fondamentale per proseguire negli interventi di valorizzazione delle aree verdi comunali che si affiancherà ad altri interventi di messa in sicurezza e sostituzione giochi previsti in altri campi. Il progetto è stato elaborato dai servizi tecnici dell’Amministrazione, mentre i lavori saranno realizzati attraverso la ditta aggiudicataria dell’Accordo quadro verde.