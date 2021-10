Al via il progetto "Cammini" per la valorizzazione della Via di Dante e degli altri itinerari storici

Il Gal Delta 2000 ha partecipato, a Castrocaro Terme, alla conferenza di lancio e presentazione del progetto di cooperazione "Cammini", di cui è capofila. Obiettivo del progetto è la valorizzazione degli itinerari delle aree rurali del territorio emiliano-romagnolo. Protagonisti del progetto tutti i Gal (Gruppi di Azione Locale) della Regione.

”L’area del Gal Delta 2000 è attraversata da 4 Cammini storici – sottolinea la coordinatrice Angela Nazzaruolo - la via Romea Germanica che ha ottenuto il riconoscimento europeo, la Via della Misericordia, la Via di Dante ed è in progettazione la Via Popilia che attraversa la parte costiera. Grazie al progetto verranno realizzati interventi di mappatura puntuale delle criticità dei percorsi, progetti pilota per attrezzare i cammini con le facilities e servizi, il tutto per migliorare la fruizione dei percorsi ed organizzare un’accoglienza ospitale coinvolgendo sia gli enti pubblici che i privati nella realizzazione degli interventi, oltre ad interventi di promozione per affermare l’identità dei singoli cammini ma con una visione di insieme delle bellezze storico-culturali e paesaggistiche che si incontrano lungo i percorsi”.

Il presidente del Gal Delta 2000 Lorenzo Marchesini ha aggiunto come “la collaborazione tra i 6 Gal dell’Emilia-Romagna sul tema dei Cammini diventa inoltre occasione di dialogo tra le diverse Associazioni che gestiscono i Cammini e gli enti di promozione turistica regionale e delle Destinazioni turistiche Romagna, Emilia e Bologna, a testimonianza dell’importanza del ruolo dei GAL come strumento locale per l’attuazione di progetti complessi, favorendo anche processi di governance”.