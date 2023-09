Al via la stagione dei funghi, ma quali sono quelli tossici? Apre lo sportello micologico

Inizia in queste settimane il periodo di crescita dei funghi e si ripropongono, di conseguenza, i problemi legati alla raccolta ed al consumo non corretti. Raccogliere i funghi, infatti, può nascondere delle insidie, poiché non tutte le specie sono commestibili e, anzi, alcune sono tossiche o addirittura mortali. Proprio per aiutare i raccoglitori a scongiurare errori ed intossicazioni, dall’11 settembre prossimo riapriranno gli sportelli micologici dell’Ausl Romagna.

"Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale esperto micologo può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi - spiega il dottor Silvio Cantori, coordinatore del Processo Aziendale – Ispettorato Micologico di Ausl Romagna -. Sebbene siamo solo agli inizi della stagione fungina dell’anno in corso, purtroppo siamo già intervenuti alcune volte presso i Pronto Soccorso per consulenza micologica. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico".

Lo sportello micologico di Ravenna, in via Fiume Abbandonato 134, è aperto dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il lunedì e venerdì. Gli sportelli decentrati di Faenza e Bagnacavallo apriranno, invece, nel mese di ottobre (l'Ausl comunicherà date e orari).