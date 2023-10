Al Vintage Festival torna 'Mani nel sacco': 10 minuti per riempire una shopper di abiti usati

Anche quest'autunno in occasione del Lugo Vintage Festival, in programma il 14 e 15 ottobre, il negozio Angelo di Corso Garibaldi a Lugo organizza l'evento “Mani nel sacco”. Scegliendo un budget di spesa e comprando una shopper da 15, 25 o 35 euro i partecipanti avranno dieci minuti di tempo per scegliere, provare e riempire il più possibile il proprio sacchetto.

Le regole del gioco: prenota il turno che preferisci a questo link, c'è un turno i primi 10 minuti di ogni ora a partire dalle 11:00 fino alle 19:00. Massimo 8 persone per turno e riassortimento merce a ogni turno. Recati all'Angelo Vintage Palace con la tua prenotazione (stampata o sul cellulare). Scegli tra 3 tipi di shopper (da 15, 25 o 35 euro). Avrai 10 minuti di tempo per scegliere, provare e riempire più che puoi il tuo sacchetto (senza romperlo) sulla apposita selezione segreta di abiti e accessori vintage e second-hand.