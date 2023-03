Al volante ubriachi e al parco con la droga nascosta: raffica di denunce

Al volante ubriachi e al parco con la droga nascosta addosso. Nel tardo pomeriggio di sabato i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno controllato in modo particolare le zone più vicine alla stazione ferroviaria della città, come il piazzale di fronte allo scalo, i portici dell’Isola San Giovanni e i Giardini Speyer, identificando persone e mezzi sospetti. In questa circostanza i militari hanno segnalato alla Prefettura un uomo per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, perché sorpreso in possesso di una modica quantità di hashish nascosta negli indumenti indossati.

In serata l’attenzione è stata posta sulla circolazione stradale, i cui controlli hanno permesso di identificare 46 persone e sorprenderne 3 - 2 uomini e una donna - con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per questi ultimi, oltre al ritiro della patente di guida è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.