Dall'alimentazione al movimento: un calendario di appuntamenti per promuovere la salute

Per prevenire l’insorgenza di patologie come il diabete, l’ipertensione o l’ictus , ma anche alcuni tumori e malattie neurodegenerative è fondamentale uno stile di vita salutare. Tra le attività proposte dal Dipartimento di Sanità pubblica rivolte ai cittadini di Ravenna sono state organizzate alcune giornate tematiche che vedono la partecipazione di personale sanitario esperto per sensibilizzare e informare la popolazione su come migliorare la propria alimentazione e contrastare la sedentarietà.

Le giornate tematiche affronteranno i temi sia da un punto di vista teorico che pratico e rappresentano un primo esempio di una serie di attività che verranno proposte nei mesi a seguire ed implementate nei diversi Distretti della Provincia di Ravenna e dell'Ausl Romagna in applicazione di una programmazione regionale (Piano Regionale della Prevenzione 2022-25). Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a promosalute.ra@auslromagna.it indicando Nome, Cognome, Data di nascita, Telefono e/o email.

Il primo percorso si intitola "Il carrello della salute" ed è dedicato alla gestione dell'alimentazione quotidiana. Si tiene in via De Gasperi 8 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il 13 gennaio, 15 febbraio, 4 aprile, 6 giugno e 8 agosto. Il percorso "Un passo alla volta", con lo scopo di capire l'importanza del movimento si svolgerà al CMP di Ravenna in via Fiume Montone Abbandonato 134 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il 20 gennaio, 23 marzo, 25 maggio, 20 luglio e 21 settembre.