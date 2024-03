Alluvione, attivi fino a maggio gli sportelli di assistenza per le richieste di rimborso

L’attività degli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici degli enti locali e periti per chiedere assistenza per i rimborsi dopo l'alluvione sarà prorogata per altre tre settimane a partire dal 9 aprile 2024, presso i comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo e Ravenna. Lo ha disposto il Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, in seguito ai riscontri positivi dell’iniziativa e in considerazione dell’elevato numero di prenotazioni da parte di tecnici e periti.

La funzione degli sportelli è quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei comuni e dei tecnici abilitati, nonché per la redazione delle perizie asseverate, utili per consentire a famiglie e imprese di compilare e inoltrare le domande di contributi tramite la piattaforma informatica “Sfinge Alluvione 2023” della Regione Emilia Romagna. Gli sportelli sono composti da personale della Struttura commissariale e da tecnici di Invitalia, Agenzia del Ministero dell’Economia e delle Finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello.

Si conferma l’intento primario di procedere, nel rispetto della legalità e con tempi celeri, al ristoro di tutti i danni subiti da famiglie e attività produttive, tramite le risorse economiche che sono già nella disponibilità del Commissario straordinario alla ricostruzione.