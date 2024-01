Alluvione, de Pascale sbotta sui social: "Dal Governo nessuna risposta, la Meloni ha derubricato il tema" - VIDEO

Rompe metaforicamente gli argini sui social il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, stufo del "silenzio" del governo sui temi dell'alluvione. Silenzio reso "ancora più evidente e assordante" dalle "parole di conforto agli alluvionati della Romagna" espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.

Al contrario, attacca il primo cittadino dem sulle pagine social del Partito Democratico nazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "completamente derubricato il tema dell'alluvione, non se ne deve parlare, non se ne parla e il governo non sta dando alcuna risposta ai problemi delle famiglie e delle imprese". Anzi, "i pochi provvedimenti sono stati messi in campo grazie all'impegno dei comitati degli alluvionati, dei sindacati, delle associazioni d'impresa, delle istituzioni locali, delle opposizioni parlamentari che hanno obbligato il governo a stanziare le prime risorse e ora anche a prevedere, seppur con cifre insufficienti, strumenti come il credito d'imposta".

Anche l'impegno da parte di alcuni esponenti locali del governo di prevedere in Finanziaria l'indennizzo dei mobili è stato "completamente eluso con un piccolo ordine del giorno che ancora lascia in incertezza le famiglie". E allo stesso modo "ancora latitano" i piani per aumentare la sicurezza del territorio, quando, prosegue de Pascale, è "fondamentale aumentare la manutenzione, fare le opere urgenti di ripristino" e garantire "ai cittadini una Romagna più forte, più resiliente".

Il tema della lotta al dissesto ideologico e della prevenzione, conclude, "vale da noi, vale negli altri territori colpiti, ma ovviamente è un tema valido per tutta Italia, dove gli investimenti in questo settore sono stati insufficienti e vanno potenziati.