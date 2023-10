Alluvione, manifestazione a Conselice. La sindaca: "Urgente completare lavori su argini e fiumi"

La sindaca di Conselice Paola Pula aderisce e parteciperà alla manifestazione indetta dal comitato "Proteggiamo Conselice" e che si terrà sabato 14 ottobre alle 10.30 presso il ponte sul Santerno di Passogatto. "Condivido le istanze del comitato e dei miei concittadini, ovvero la necessità di completare in fretta i lavori urgenti di consolidamento degli argini e pulizia dei fiumi, per migliorare la capacità degli alvei - ha dichiarato la prima cittadina -. Concordo con l'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dal gruppo di maggioranza per ottenere da tutti gli organi competenti i dati relativi alle opere di assetto idraulico e idrogeologico a protezione del territorio già realizzate, programmate e future".

La manutenzione ordinaria e straordinaria di fiumi e canali necessita di risorse e interventi "che devono essere fatti nella massima urgenza", come ribadito dalla sindaca Pula: "Inoltre chiedo a nome di cittadini e imprese del nostro territorio di attivare al più presto la fase di ricostruzione, che deve partire da un piano straordinario di manutenzioni e nuove opere, con l'apporto di tecnici e con il coinvolgimento diretto dei territori. Il territorio di Conselice è il più basso della Bassa Romagna e la sua conformazione richiede una progettazione strategica e la realizzazione di nuove opere a protezione delle nostre comunità".