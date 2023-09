Alluvione, il ministro Piantedosi a Milano Marittima: l'appello del sindaco per accelerare gli aiuti

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi venerdì è intervenuto al Convegno “Coordinarsi per agire efficacemente”, organizzato dal Sindacato dei Funzionari Prefettizi (Sinpref), che si è svolto all’Hotel Rouge a Milano Marittima. Durante il suo intervento di saluto, il sindaco di Cervia Massimo Medri, ha ringraziato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa “per la sua alta capacità di coordinamento di tutte le forze in campo” durante l’alluvione di maggio e “per aver saputo fare squadra anche nei momenti più drammatici; in quanto il coordinamento si è rivelato fondamentale e determinante durante le operazioni di soccorso e ha scongiurato conseguenze più nefaste”.

Poi il sindaco si è rivolto al Ministro, che ha ringraziato della presenza, e al quale ha evidenziato che “l’economia di Cervia è basata sul turismo, che per il susseguirsi degli eventi calamitosi dell’estate poteva subire un colpo terribile. Grazie alla caparbietà e alla tenacia dei nostri operatori, alla capacità di enti e istituzioni, i turisti ci hanno premiato e c’è stata una buona ripresa. Ma le ferite non sono ancora completamente rimarginate; chiediamo che i riflettori rimangano accesi sui nostri territori: per avviarci alla completa ripresa abbiamo bisogno che le imprese e le famiglie possano godere dei ristori promessi e che gli enti locali possano riprendere la loro normale attività”.

Medri ha quindi illustrato il danno ambientale subito nelle Saline e nelle pinete, “che rappresentano il nostro tratto distintivo e un patrimonio nazionale” e ha rivolto un appello al Ministro: “Confidiamo nella sua attenzione e sensibilità per sostenere le nostre richieste al Commissario Figliuolo”. Durante il suo discorso, Piantedosi si è rivolto al “Sindaco di Cervia, che rassicuro dell’attenzione di tutto il Governo per questa emergenza, fin dalle prime ore”. L’evento, che godeva del patrocinio del Comune, è stato molto partecipato.

“La presenza del Ministro Piantedosi e del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo – ha dichiarato Antonio Giannelli, presidente del Sinpref - rappresentano un concreto segno di attenzione per la funzione di coordinamento che, tradizionalmente, svolgono i Prefetti sui territori in stretto raccordo con il sistema della autonomie. Di questo, il Sinpref, come associazione maggiormente rappresentativa della carriera prefettizia, non possiamo che ringraziare, come anche il Sindaco della Città di Cervia che ci ha ospitati, per il fatto di aver voluto testimoniare con la loro presenza l'esercizio di questa funzione che si è manifestata con rinnovata efficacia nei mesi scorsi in un territorio fortemente colpito dai recenti eventi alluvionali”.