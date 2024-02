Amante dell'orto e appassionato di carte: festa per i cento anni di Antonio Graziani

Mercoledì 31 gennaio a Fusignano Antonio Graziani ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Il neocentenario ha ricevuto la consueta visita del sindaco Nicola Pasi, che si è fatto portatore degli auguri dell'Amministrazione e di tutta la comunità fusignanese.

Nato il 31 gennaio 24 ad Alfonsine, si è trasferito a Fusignano nel 1964. Ha lavorato per tanti anni in campagna e infine alla Cevico. Dal 1957 è sposato con Olinda Minguzzi, classe 1933, dalla quale ha avuto la figlia Marina, detta Marinella, che oggi aiuta i genitori nelle faccende domestiche. Antonio gode ancora di buona salute, vive in casa con la moglie ed è autosufficiente. Ha sempre avuto una grande passione per la campagna e l'orto, aveva ottime capacità e conoscenze come muratore e si è sempre dato da fare in casa, dalla biancheria alla cucina. Oggi ama ancora molto giocare a carte.