Anche a Russi si attivano i gruppi di Controllo di vicinato

Il Comune di Russi in collaborazione con Erika Simoncelli, referente del Gruppo Controllo del Vicinato di Bagnacavallo e relatrice delle serate, organizza tre incontri formativi e informativi sul tema “Sicurezza Partecipata e Controllo di Vicinato”, che avranno luogo in altrettante zone del comune. Ad ogni incontro è prevista l’illustrazione dell’attività svolta dalla Polizia Municipale di Russi in merito al controllo del territorio, nonchè sull'attività svolta dai gruppi di Controllo di Vicinato. La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russi, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto.

Per i residenti a San Pancrazio, Pezzolo, Prada, Chiesuola lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 presso Museo Civico della Vita Contadina, via XVII Novembre, 2/a. Per i residenti a Godo martedì 20 ottobre alle ore 20.45 presso sala Edera via Faentina Nord, 202. Per i residenti a Russi martedì 27 ottobre alle ore 20.45 presso sala della Bertolt Brecht via P. Gobetti, 7. Le riunioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.