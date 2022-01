Anche Castel Bolognese ora ha una squadra di Guardie ecologiche volontarie

E' stata siglata martedì la convenzione che ufficializza la creazione di una squadra di Guardie Ecologiche Volontarie, composta da tre cittadini di Castel Bolognese. I tre volontari, oltre a svolgere i compiti istituzionali a loro assegnati dalla Prefettura di Ravenna con nomina - post esame di abilitazione - a Guardia Ecologica Volontaria, opereranno sul territorio di Castel Bolognese in accordo con l’Amministrazione Comunale sui temi del degrado urbano e della sensibilizzazione sulle buone pratiche di senso civico.

Oltre ai compiti di controllo e segnalazione alle autorità competenti in caso di fenomeni di degrado o inciviltà, le Gev svolgeranno quindi - soprattutto in un primo periodo - attività di “educazione civica” rivolte alla popolazione, con l’ausilio di materiali informativi e altri strumenti di comunicazione. Le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie di Castel Bolognese non saranno infine circoscritte al territorio comunale: è infatti prevista una stretta collaborazione con la rete di Gev della provincia di Ravenna.

“Salutiamo con estremo piacere l’avvio di questa collaborazione – ha dichiarato Gaspare Minzoni, assessore con delega alla Tutela Ambientale - che da una parte mostra l’attenzione dell’Amministrazione Comunale al tema del contenimento di tutti i fenomeni di degrado urbano, e dall’altra la volontà delle nostre Gev di dedicare una parte del loro tempo al bene pubblico e alla sensibilizzazione dei propri concittadini”.