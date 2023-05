Animali scomparsi durante l'alluvione: una bacheca per le ricerche

Decine e decine di animali scomparsi durante l'alluvione dei giorni scorsi nel Ravennate. Sono tante le richieste già pervenute in redazione: RavennaToday ha quindi aperto una specifica bacheca per gli animali domestici scomparsi nei momenti concitati dell'alluvione. Cani e gatti, per lo spavento, si sono allontanati e non hanno fatto più rientro a casa.

Le segnalazioni vanno inviate via mail a redazione@romagnaoggi.it. Le segnalazioni devono essere dettagliate con descrizione dell'animale, fotografia, luogo di scomparsa e altre informazioni utili. Necessario anche un numero di telefono da contattare in caso di ritrovamento. Chiediamo di evitare screenshot da social media, ma di inviare testo e fotografia via mail.

Gli annunci

La mia gatta bengala Iside è uscita di casa da Ravenna la sera del 18 maggio e non ha ancora fatto ritorno. È una gatta, sterilizzata, microchippata e curiosa e diffidente. Ha circa 2 anni. Per favore aiutatemi a trovarla. 3409238854 Consuelo

Smarrito gatto tigrato rosso di nome Whisky a Ravenna il 20 maggio, zona via Ignazio Guiccioli 6. Ha 3 anni, è buono ma pauroso con chi non conosce. Contatto: 3317158407.