Annullato lo show in piazza di Billo Circus, l'artista: "Sarà comunque un Natale meraviglioso"

Non ci sarà lo spettacolo di Natale in piazza. Dopo il decreto emanato giovedì dal Consiglio dei ministri che vieta eventi e feste all'aperto fino al 31 gennaio nell'ottica di limitare la diffusione del Coronavirus, salta l'appuntamento programmato per il pomeriggio di Natale in piazza del Popolo a Ravenna con lo show del Billo Circus.

"Purtroppo i nostri riflettori dovranno rimanere spenti ancora una volta al passaggio di Babbo Natale - commenta l'artista ravennate Billo - Ci sentiamo di volere incoraggiare tutti i bambini e le loro famiglie che da anni ci seguono, che sarà comunque un Natale meraviglioso. Ancora una volta queste restrizioni ci tengono più vicini alle persone che amiamo. Sarà un Natale da vivere al meglio nell’ambiente più sacro e nobile che ci sia. La famiglia. Auguriamo a tutti i nostri piccoli amici un felice Natale".