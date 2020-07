Aperte le candidature per gli scrutatori al referendum costituzionale

Fino al 20 agosto gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lugo possono comunicare la propria disponibilità a svolgere questo servizio in occasione del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20-21 settembre. La commissione elettorale comunale riconosce la precedenza a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati, soggetti in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti.

La comunicazione della disponibilità va inoltrata all’Ufficio Elettorale in modalità online, accedendo al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-anagrafici- online/Lugo, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.lugo.ra.it o via fax al numero 054538524. Il modello per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Comunico o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.lugo.ra.it. Alla domanda, se presentata tramite posta elettronica o fax, deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento, pena la esclusione. Per informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lugo alla mail anagrafe@comune.lugo.ra.it o ai numeri 054538495/38494.