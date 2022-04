Giovedì il direttivo del Cral del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, presieduto da Giovanna Camporesi, si è riunito in assemblea ordinaria nella sala del Consiglio comunale ‘Enrico De Giovanni’ del Comune di Faenza per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2021, che è stato votato all’unanimità.