Il colosso dei fast food apre il primo ristorante in città e assume personale

A Cervia arriva il Mc Donald's. Una data di apertura non è ancora stata fissata, ma il cantiere per la costruzione del nuovo locale è già in corso e visibile dalla statale Adriatica. Il nuovo fast food sorgerà infatti a Tagliata sulla statale 16 - che nel tratto prende il nome di Romea sud - all'altezza del civico 189, negli spazi in cui prima era presente un caseificio.

Si tratta del primo Mc Donald's per la "città del sale": i più vicini, attualmente, sono quello di Savignano sul Rubicone, quello sulla Cervese a Cesena e quello fuori da Mirabilandia. La zona di apertura del ristorante - che proporrà hamburger, patatine e altro cibo da fast food - è strategica: si tratta di una strada molto frequentata, in una posizione tra Cervia e Cesenatico e quindi anche ad alta frequentazione turistica.

La notizia dell'apertura - per la quale non è ancora stata decisa una data, con l'amministrazione comunale che nei prossimi giorni incontrerà la società americana - è destinata a fare discutere, come avviene per ogni inaugurazione di questo genere di locali: da un lato chi inneggia al 'cibo di qualità' e ai piccoli ristoratori del territorio, dall'altra i "fan" della catena di fast food e chi sottolinea la creazione di nuovi posti di lavoro.

E in effetti sui portali di annunci di lavoro è già presente l'offerta: sono aperte le selezioni per il ruolo di addetti alla ristorazione part-time, che si occuperanno di accoglienza e servizio ai clienti in sala ristorante, della preparazione dei prodotti e della gestione degli ordini in cucina.

