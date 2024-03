Rapina il panificio con un coltello e scippa le donne in bici in sella allo scooter: arrestato

È finito in carcere il 40enne indagato per una serie di scippi e rapine commessi in città tra la fine di novembre e febbraio. Nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna e di contrasto alla criminalità predatoria, sabato gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno eseguito l’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Ggip, su conforme richiesta del pubblico ministero, nei confronti di un cittadino italiano 40enne, residente a Ravenna e già noto alle forze dell'ordine, in quanto gravemente indiziato della commissione di vari scippi in strada e rapine - undici gli episodi contestati - relativamente al periodo dal novembre 2023 a oggi.

Le indagini sono partite a fine novembre, in seguito all’improvvisa escalation di furti con strappo commessi da un individuo in sella a un motociclo ai danni di donne in bicicletta, con modus operandi tale da mettere gravemente in pericolo l’incolumità delle vittime provocando, in alcuni casi, lievi lesioni alle forze dell'ordine. L’ultimo episodio è avvenuto all’alba di sabato 24 febbraio nei confronti della titolare di un panificio dove, armato di coltello, il rapinatore è riuscito a impossessarsi della somma in contanti di circa 1800 euro.

L’attività investigativa si è concentrata sulla minuziosa analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in città nonché, considerata la delimitazione territoriale degli obiettivi e la presumibile appartenenza dell’autore alla criminalità locale, attraverso un meticoloso accostamento dei dettagli estrapolati dai fotogrammi relativi all’azione delittuosa con le ricerche e informazioni provenienti dal territorio.

Ciò ha consentito dapprima di individuare il percorso effettuato dal malvivente a bordo del motociclo di grossa cilindrata nelle fasi precedenti e successive al compimento dell’azione delittuosa, determinandone modello, colore e targa, e successivamente di raccogliere una serie di elementi comuni e ricorrenti in tutti gli episodi delittuosi contestati; in particolare la corporatura dell’autore, il suo abbigliamento – casco e giubbotto tipo “parka” –, nonché il percorso di ritorno nella propria abitazione, riconducibili al 40enne arrestato, già noto per vari precedenti della stessa specie.

L'uomo è stato rintracciato in città ed è stata eseguita un’accurata perquisizione presso la sua abitazione, che ha permesso di rinvenire alcuni capi di abbigliamento, tra i quali un passamontagna, ritenuti di interesse per le indagini in quanto verosimilmente utilizzati nell’esecuzione di furti e rapine. Lo stesso è stato portato in carcere a Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.