Si continua a cercare Asia, 14enne scomparsa. La mamma: "Potrebbe dormire nelle lavanderie"

Passano i giorni, ma non ci sono purtroppo novità sul fronte delle ricerche di Asia, la 14enne residente a Massa Lombarda che si è allontanata domenica scorsa mentre si trovava nella zona della stazione di Cesena. Al momento non sono arrivate agli inquirenti segnalazioni su dove possa essere la 14enne. La madre vive ore di angoscia: la figlia era scomparsa una prima volta qualche giorno fa da Massa Lombarda, in cui è ospite di una comunità, e lo scorso sabato era stata ritrovata dalla Polizia a Forlì sotto choc. Era stata accompagnata in Pronto soccorso e poi si era rasserenata.

Una situazione che sembrava andare verso un lieto fine, ma purtroppo 24 ore dopo (domenica) Asia si è nuovamente allontonata nei pressi della stazione ferroviaria di Cesena. Mamma Olimpia è molto preoccupata: Asia con ogni probabilità non è sola ma è influenzata, secondo la madre, da un giro di 'cattive compagnie', coetanei ma anche ragazzi più grandi.

"E' una cosa a cui non avrei mai pensato, ma potrebbe anche dormire nelle lavanderie self service a gettoni, ce ne sono diverse in città, e mi ha detto che si è anche trovata a chiedere l'elemosina per comprarsi da mangiare", spiega la mamma, che spera di ricevere al più presto una notizia positiva dalle forze dell'ordine. “Avvisatemi se avete visto mia figlia, la cerco ovunque”, l'accorato appello in tv. Nella puntata di mercoledì scorso, mamma Olimpia ha lanciato un nuovo appello intervenendo telefonicamente alla trasmissione 'Chi l'ha visto'. Per la scomparsa la madre ha sporto denuncia ai Carabinieri di Cesena.