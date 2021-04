Assemblea Cna Cervia: eletti i nuovi organismi direttivi, Francesco Magnani presidente

Si è tenuta l'assemblea elettiva comunale di CNA Cervia a cui ha partecipato all'assemblea come ospite il Sindaco Massimo Medri. Temi del confronto con il primo cittadino sono stati l'imminente stagione estiva, i progetti strategici di Cervia nei prossimi 10 anni e le azioni di sostegno al mondo delle imprese. CNA Cervia ha dichiarato il proprio appoggio ai progetti prioritari legati alle Saline, al nuovo Parco Urbano, alla riqualificazione del litorale fino a Tagliata e agli importanti investimenti sul porto. Nella relazione, esposta dal responsabile comunale CNA Jimmy Valentini si sono illustrate al Sindaco le aspettative del mondo delle imprese, da quelle site nelle zone artigianali, che hanno chiesto il rispetto degli impegni presi, fino a quelle operanti nel settore turistico. Sono stati altresì presentati i risultati dei primi tre mesi di utilizzo da parte delle imprese aderenti a CNA del fondo messo a disposizione dal Comune per liquidità e investimenti: ad oggi il fondo a disposizione è già quasi del tutto esaurito, i 46.000€ messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale al Consorzio Fidi ArtigianCredito hanno sviluppato investimenti delle imprese cervesi per 500.000€, decuplicando così l'investimento pubblico. CNA ha perciò chiesto al Sindaco il rifinanziamento della misura.

Il Sindaco Medri si è detto convinto della bontà di questa azione a sostegno delle imprese, impegnandosi al rifinanziamento. Chiuso il dibattito con la massima carica cittadina, l'assemblea elettiva CNA ha provveduto agli adempimenti statutari e alla elezione dei suoi organi dirigenti. All'unanimità è stato eletto nuovo Presidente Comunale CNA Cervia Francesco Magnani, titolare dell'azienda di famiglia operante nel settore edile. Vicepresidente è stato eletto Roberto Parrini, socio-titolare di Nautica 2000. Il Consiglio Direttivo è così composto: Francesco Magnani, Roberto Parrini, Sauro Bernabei, Monica Iascio, Elisa Grillini, Bruno Borghetti, Renzo Dellamore, Filippo Domeniconi, Franco Roverelli, Monica Bolognesi, Lara Bertozzi, Filippo Stefanelli, Giorgia Gelosi, Gianni Casadio, Loris Venturini, Tezo Placucci, Piero Dal Pozzo e Mauro Gasperoni. I delegati cervesi all'Assemblea provinciale di CNA saranno Francesco Magnani, Roberto Parrini, Monica Iascio e Sauro Bernabei. L'Assemblea di CNA ha tributato un sentito ringraziamento al Presidente uscente Sauro Bernabei.