Assemblea dell'Avis a Cervia: donazioni in aumento nel 2023

Venerdì alle ore 20.30, presso la Casa del Volontariato di Cervia (via Villafrandca 6b), si terrà l’assemblea ordinaria dei soci Avis della sezione comunale di Cervia. Appuntamento annuale per rendicontare quanto accaduto nell’anno 2023 e soprattutto per premiare i soci donatori che hanno raggiunto degli obbiettivi molto importanti che, che come da regolamento dell’Avis Nazionale, non tiene più soltanto conto del numero di donazioni, bensì anche del numero di anni d’iscrizione all'associazione. Tanti i soci che verranno premiati per il loro importante impegno sociale senza del quale non si sarebbero curate e salvate migliaia di persone.

Saranno i rappresentanti delle istituzioni locali, come il sindaco Massimo Medri e l’assessore ai Servizi Sanitari e del Volontariato Bianca Maria Manzi, nonché i dirigenti Provinciali (vice presidente Roberto Zoffoli) e Regionale (Angeli Renzo) a consegnare le benemerenze maturate dai soci donatori della sezione cervese. Nel corso della serata la presidente del consiglio direttivo Giulia Gardelli illustrerà gli obbiettivi raggiunti nell’anno appena concluso, primo fra i quali, l’incremento di donazioni di ben 150 unità (1295 nell’anno 2022 a 1445 nel 2023). Non mancheranno i dettagli su come i soldi raccolti sono stati impiegati nella varie iniziative promosse, come la campagna di prevenzione realizzata mediante visite specifiche gratuite (per soci donatori ed emeriti), grazie anche alla collaborazione fra Avis Cervia e il Centro Fisioequipe Inacqua, il Punto prelievi Bionalisi Cervia e le Terme di Punta Marina.