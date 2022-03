Le assessore Moschini e Randi visitano le aziende del forese: "Ascoltiamo problemi e criticità del territorio"

L’assessora al Lavoro Federica Moschini e l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi, insieme al presidente del consiglio territoriale di Roncalceci, Valerio Calistri, e ai presidenti dei comitati cittadini di Coccolia, San Pietro in Trento e Ragone, hanno visitato in questi giorni alcune aziende del forese.

“Riteniamo opportuno – affermano Moschini e Randi – conoscere meglio e da vicino le realtà imprenditoriali locali per ascoltarne le problematiche e le eventuali criticità e, in generale, per sostenerle e ringraziarle dell’impegno e della professionalità profusi nello sviluppo dei nostri territori, che contribuiscono a tenere vivi, dando lavoro alle famiglie oppure fornendo servizi di qualità ai cittadini”.

In particolare le due assessore si sono recate a Coccolia per apprezzare la catena produttiva dell'impresa De Angelis che realizza rimorchi stradali per clienti italiani ed europei; quindi alla farmacia Boattini e alle farmacie di San Pietro in Trento e Roncalceci che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, hanno implementato moltissimo i servizi rivolti alla comunità locale; presso CTS (Compagnia trasporti e spedizioni), realtà aziendale di rilievo nazionale, è stato analizzato il tema della viabilità per i trasporti eccezionali. Infine hanno fatto visita all'Azienda Agricola Alessandra Ravagli a Ragone, produttrice di ottimi vini.