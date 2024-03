L'associazione dona 5mila euro per ripristinare il parco distrutto dall'alluvione

A seguito della disastrosa alluvione che ha colpito Sant'Agata sul Santerno e la sua comunità, l'associazione Ancos ha deciso di donare 5.000 euro da destinare al ripristino della funzionalità del Grande Parco Vatrenus, il più grande parco cittadino. La donazione di Ancos è avvenuta simbolicamente martedì nella sede provvisoria degli uffici comunali allestiti presso la scuola. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Enea Emiliani e la vicesindaca Lilia Borghi, il Presidente provinciale di Ancos Ravenna Antonio Mastroluca ed il Vicepresidente Giovanni Tondini, la Presidente di Confartigianato Bassa Romagna Lara Gallegati, il Presidente di Confartigianato della Romagna Faentina Umberto Campalmonti e Roberta Pari Presidente di ANAP Ravenna.

"Ringrazio di cuore Ancos per questa importante donazione - ha detto il sindaco Enea Emiliani - che nella lunga attesa degli indennizzi statali, ci permette di anticipare alcuni lavori per la riapertura di un'importante luogo di aggregazione del nostro paese. Sarà un importante segnale di ritorno alla normalità, soprattutto per bambini e famiglie".

L'Ancos è l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, un'associazione di promozione sociale costituita all'interno del sistema Confartigianato, quale articolazione organizzativa autonoma e senza finalità di lucro con lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, assistenziale, sportivo e del tempo libero, sanitario, educativo. Di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di etnia, religione o credo politico. Ancos Ravenna da anni contribuisce e aiuta alcune associazioni del volontariato e del welfare attive sul territorio.