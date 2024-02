Associazione Donne Protette in lutto dopo la morte della presidente Marilisa Graziani

L’associazione Donne Protette di Lugo piange la prematura scomparsa di Marilisa Graziani, storica presidente dell'associazione, morta dopo una grave malattia nelle scorse settimane. "Marilisa è stata, non solo la nostra Presidente ma soprattutto un’amica. La sua forza, coraggio, generosità e determinazione sono un esempio per tutte noi e per quelli che, in questi anni, ci hanno sostenuto e incoraggiato a proseguire la nostra attività a favore della prevenzione oncologica".

L’associazione Donne Protette promuove da anni, tra le altre cose, l'ammodernamento della strumentazione medico/diagnostica locale. In memoria e onore dell’attività di Marilisa, l'associazione inaugurerà il 16 aprile , nel centro di Prevenzione Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Lugo, l’ultimo dono, ovvero un avanzato ecografo che permetterà di migliorare le diagnosi e la prevenzione del tumore al seno.