Autisti senza Green Pass e studenti appiedati, Ancarani (FI): "Basta disagi, Start trovi una soluzione"

"L'efficienza di Start Romagna lascia molto a desiderare" e i Comuni proprietari devono "fare sentire la loro voce". Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Ravenna, Alberto Ancarani, non lesina critiche al gestore del tpl per quanto riguarda il trasporto scolastico. Con particolare riferimento all'istituto Ricci-Muratori, dove i genitori segnalano "regolarmente" disagi: in sostanza il secondo autobus previsto per il rientro a casa, in ossequio alla capienza dell'80% per misure anti contagio, non si presenta alla fermata. E tocca pure assistere, prosegue l'azzurro, allo "scaricabarile" tra Agenzia della mobilità e Start Romagna. Se il problema è quello degli autisti senza Green Pass occorre trovare una soluzione, conclude sottolineando come i disagi siano generalizzati.

"Siamo lavorando", replica l'assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini, ricordando che da inizio scolastico sono attivi 36 bus aggiuntivi a livello provinciale. Amr ha riunioni settimanali sulle criticità che si verificano e i rilievi di carico hanno permesso di intervenire dove necesario. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass il 15 ottobre, prosegue, quotidianamente sono venuti a mancare autisti: a ottobre, dai dati, le corse non garantite sono state l'11%, a novembre si è scesi al 6,5% e ci dovrebbe essere un ulteriore miglioramento a dicembre".

Per la Ricci Muratori, termina, "non sono stati rilevati problemi": se la prima corsa per il ritorno è affollata, le altre due previste registrano posti disponibili. Comunque "ci saranno ulteriori verifiche ed eventualmente troveremo soluzioni alternative". Precisazione che convince a metà Ancarani: "Le affermazioni di Start Romagna - avverte - sono autoassolutorie. I genitori invece dicono il vero, le inefficienze ci sono e la società non prenda in giro i consiglieri comunali e l'assessore". (Dire)