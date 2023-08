Un’auto attrezzata per Salvatore: la serata benefica per aiutare il papà che lotta contro la Sla

Un mezzo attrezzato per Salvatore, per potersi spostare non solo per le terapie ma anche per la vita di famiglia. E’ l’obiettivo della serata di beneficenza organizzata per venerdì 1 settembre, alle ore 21.00 presso la chiesa di San Rocco da FabiOnlus, Amare Ravenna e Parrocchia di San Rocco, promossa e sostenuta dai Consiglieri comunali Fabio Bazzocchi, Chiara Francesconi e Daniele Perini. La serata vuole dare un concreto sostegno a Salvatore, affetto da Sla, e alla sua famiglia.

"Siamo Salvatore e Marta, sposati dal 2007, e dal nostro amore sono nate Matilde ed Anna, di 12 e 10 anni. Una vita, la nostra, scandita da quelli che sono i ritmi un po’ di tutte le famiglie: lavoro, scuola, sport, svago. Ma ecco che nel 2021 Salvatore comincia ad avvertire una sensazione di debolezza agli arti inferiori, sintomi inizialmente sottovalutati. Andiamo in ferie, in agosto, nonostante tutto, in montagna, il nostro posto del cuore. Qui, però, la situazione ben presto si complica - raccontano Salvatore e Marta - Salvatore tende a perdere l’equilibrio e spesso cade. Suona il campanello d’allarme e con le prime visite ha inizio un autentico calvario che ci porterà, a fine 2021, a una diagnosi conclamata di Sla. La nostra vita è stravolta, è impensabile accettare questa croce, ma resistiamo, andando avanti giorno dopo giorno, cercando, per come ci risulta possibile, di viverli in pienezza. Attorno a noi tante persone non ci fanno sentire soli e le ringraziamo davvero tanto. La malattia, purtroppo, progressivamente ha tolto a Salvatore ogni capacità di movimento e di comunicazione orale. Per fortuna esistono i presidi che ci aiutano a comunicare e, soprattutto, i suoi occhi espressivi".

"Sono tante le esigenze di una persona affetta da Sla - spiegano Salvatore e Marta - ma per noi una appare veramente indispensabile: la possibilità di acquistare un mezzo attrezzato che ci consenta di muoverci tutti insieme, per gli accertamenti sanitari, certo, ma anche per poterci riappropriare di uno spiraglio di quella normalità che tanto ci è mancata e ci manca! Per organizzare uscite di famiglia per stare insieme come in passato e, perché no?, per rivedere anche le nostre amate montagne… Questo è l’intento della raccolta fondi che avvieremo. Chiunque potrà e vorrà aiutarci nell’acquisto dell’auto attrezzata contribuirà a regalarci una speranza di normalità".

La serata benefica, patrocinata dal Comune di Ravenna, vedrà protagonista il pianista Domenico Bevilacqua. Laureato con lode e menzione di merito al Conservatorio di Ravenna, vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali e già orchestrale nella sezione delle tastiere dell’ultimo concerto dell’orchestra Cherubini diretta dal Maestro Muti, si esibirà in un concerto dal programma classico – romantico, attingendo dalle pagine più belle del repertorio pianistico dell’800. La serata, con ingresso a offerta libera, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un mezzo attrezzato per Salvatore e la sua bella famiglia.