Autobus gratuiti per due giorni in vista del Natale

Bus gratis per le feste natalizie. Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Start Romagna, ha disposto due giornate di gratuità del servizio di trasporto pubblico in vista del Natale. L’iniziativa è prevista per giovedì 23 dicembre e venerdì 24 dicembre. Si ricorda che la capienza a bordo dei bus, in base alle disposizioni ministeriali, è dell’80 per cento di quella normalmente prevista e che i mezzi vengono costantemente sanificati. L’accesso a bordo è consentito solo con Green Pass (semplice).

La gratuità è prevista sulle linee urbane, sulle linee del litorale e su alcune linee del forese del comune di Ravenna. Linee urbane e del litorale di Ravenna: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 30 – 70 – 75 – 80 – 90. Linee forese: 145 Ravenna / via Canalazzo / S. Antonio (svolta da CoerBus); 150 Ravenna / S. Michele / Piangipane / Santerno (svolta da CoerBus); 158 Ravenna / Villanova / S. Marco (svolta da Start Romagna e CoerBus). Sul sito di Start Romagna e attraverso l’applicazione Moovit è possibile consultare gli orari in tempo reale dei mezzi in servizio.