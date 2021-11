L'azienda del Ravennate fornirà le nuove macchine multifunzione al Genio aeronautico

La ditta Venieri di Lugo si è aggiudicata la fornitura di 14 “Terne idrostatiche 4WS modello VF10.33D Avio” da destinare al Genio Aeronautico Militare Italiano. Le nuove macchine si caratterizzano per l’elevata capacità operativa e per la possibilità di essere avio trasportate.

Le specifiche esigenze di questo Corpo, specializzato nel costruire e mantenere le strutture di volo dei reparti operativi in tutti gli aeroporti militari del nostro Paese, sono state quelle di individuare le caratteristiche e quindi bandire una gara internazionale. Le nuove “Terne” richieste sono macchine multifunzione e porta attrezzi dotate di quattro ruote sterzanti, oltre a diversi accessori: lame da neve, vomeri, frese neve, benne spazzatrici, martelli demolitori i principali.

Le macchine militari prodotte dall'azienda romagnola avranno la possibilità di essere impiegate rapidamente nelle operazioni in Italia e all’estero, avendo la possibilità di essere trasportate sugli aerei cargo della 46° Aerobrigata di Pisa (gli Hercules C130J) svolgendo, così, supporto alle missioni di protezione civile e umanitarie in tutto il mondo. L’azienda non è nuova alla realizzazione di specifiche macchine idonee per i militari. Già nel 2015 fu consegnato un primo lotto di otto macchine alle Forze Armate italiane.

“Questo mezzo consentirà all’Aeronautica Militare un’ampia possibilità di impiego dovuta alle sue capacità e alla possibilità di essere aviotrasportata - ha dichiarato Filippo Muccinelli, direttore generale della ditta - Come azienda italiana è per noi motivo di grande soddisfazione corrispondere alle esigenze di una Forza Armata come l’Aeronautica Italiana che si distingue da sempre nel mondo per le sue capacità operative e il suo altissimo grado di innovazione”.

Le terne aviotrasportabili saranno impiegate per lavori di scavo, movimento, trasporto e carico di materiali, scavi a sezione ampia o ristretta per opere di protezione o condotte (acquedotti/fognature), ripristino della viabilità tattico/logistica.