Aziende e associazioni di volontariato fanno squadra con 'Adotta un progetto sociale'

Le associazioni di volontariato e di promozione sociale avranno tempo fino al 16 ottobre per partecipare all’undicesima edizione del progetto “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”. Anche quest’anno il Comune propone questo progetto, che coinvolge diversi assessorati, con lo scopo principale di mettere in rete associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio, con le imprese e le aziende locali, ma anche singoli cittadini o istituti di credito così che possano confluire risorse economiche a sostegno e promozione di progetti sociali rivolti alla comunità.

“Finalmente – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini – il progetto riparte dopo molti mesi difficili; possiamo affermare con certezza che senza l’impegno del volontariato gli esiti della crisi sarebbero stati molto drammatici. Prima, durante e dopo l’emergenza, man mano che la crisi si è spostata dal piano sanitario al piano sociale, il valore messo in campo dalle associazioni e dai volontari è stato ed è imprescindibile e costituisce un capitale sociale straordinario che ha bisogno del riconoscimento e del sostegno di tutti”.

"Il mondo economico – afferma l’assessora allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato e Industria Annagiulia Randi - è sempre stato generoso e attento ai bisogni del territorio e non solo attraverso questo progetto. E proprio per questa sensibilità dimostrata, pur consapevoli delle enormi difficoltà economiche che il mondo dell’impresa si trova ad affrontare, siamo altrettanto certi che non mancheranno dimostrazioni di solidarietà anche in questa nuova edizione. Esprimiamo quindi un grande ringraziamento agli imprenditori che vorranno sostenere i progetti presentati".

Come partecipare

Ogni associazione potrà presentare un solo progetto inviandolo esclusivamente via mail (in formato pdf) al seguente indirizzo: staffsociale@comune.ra.it; specificando nell'oggetto “Adotta un progetto sociale – edizione 2022”. I progetti verranno poi classificati in un elenco che verrà poi presentato alle aziende, imprese, istituti bancari ecc. operanti in ambito comunale. Le aziende avranno quindi un mese di tempo per valutare i progetti e scegliere quelli più interessanti, più vicini alle proprie attitudini e manifestare l'intenzione di procedere con una “Adozione”. Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di partecipazione, è possibile consultare la pagina www.comune.ra.it/aree-tematiche/volontariato-e-partecipazione/volontariato/adotta-un-progetto-sociale-diventa-unazienda-solidale/edizione-2022/