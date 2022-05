Bagnacavallo, posti auto riservati: come presentare la domanda di assegnazione

Come anticipato nel nuovo Regolamento della sosta cittadina approvato dal Consiglio comunale il 29 marzo, il Comune di Bagnacavallo procederà all’assegnazione a pagamento di posti auto riservati in centro storico e presso il parcheggio Santa Chiara (piano terra e primo piano). Ricevute le domande, si procederà alla formazione di un’apposita graduatoria, soggetta ad aggiornamenti periodici.

Le persone interessate devono presentare domanda di assegnazione del posto auto al Comune, esclusivamente nel periodo dal 6 al 20 giugno, per via telematica tramite il portale dei servizi online presente sul sito istituzionale, previo accesso con identità Spid o Cie (carta di identità elettronica), oppure consegnando la domanda a mano all’Ufficio Protocollo.

L’abbonamento per l’assegnazione dei cosiddetti stalli gialli, posti auto riservati ai residenti in un apposito stallo di sosta numerato, avrà un costo di 210 euro l’anno, invariato rispetto all’attuale. Gli abbonamenti già in essere andranno comunque a scadenza; i titolari che intendano rinnovarli hanno una prelazione (valida soltanto per questo primo bando), ma devono anch’essi presentare domanda dal 6 al 20 giugno.

Nuove tipologie di abbonamenti riguardano invece titolari e dipendenti di attività, artigiani e residenti nel centro storico, che possono richiedere un abbonamento per la sosta nell’area riservata al primo piano del Parcheggio Santa Chiara.