La banca dona 5mila euro per sostenere le attività dell'Auser

Proseguono le donazioni e manifestazioni di solidarietà nei confronti di chi ha subito danni causati dall’alluvione. L’Auser attiva da anni per il servizio accompagnamento anziani, e attività sociali nel territorio romagnolo, ha perduto cinque mezzi a causa dell’alluvione. Alcuni di questi veicoli venivano utilizzati per il trasporto di bambini diversamente abili, o per persone malate per visite mediche o trasferimenti per cure e dialisi.

Per questo la Bcc ha contribuito con la somma di cinquemila euro ad aiutare l'Auser. "Il core business della Bcc - dichiara il presidente del comitato locale di Ravenna Giuseppe Benini - è sostenere il territorio e per questo tale motivo riteniamo importante aiutare l’Auser che da sempre svolge un importantissimo compito per le comunità del territorio ravennate.