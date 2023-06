Barca arenata a pochi metri dalla battigia: equipaggio tratto in salvo

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incidente in mare avvenuto a pochi passi dalla costa ravennate. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, a Lido di Dante, dove un'imbarcazione, per cause ancora da chiarire, si è arenata a un centinaio di metri dalla spiaggia. L'equipaggio è poi stato tratto in salvo. Domenica mattina sul posto erano presenti Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto per la messa in sicurezza dell'imbarcazione che, probabilmente, sarà rimossa nei prossimi giorni.