Bagnacavallo, alla Base Orione il ringraziamento a quanti hanno sostenuto la comunità durante le alluvioni

Si è svolto sabato mattina a Bagnacavallo, alla Base Orione della Protezione Civile, il momento di ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la comunità bagnacavallese in occasione delle alluvioni dello scorso maggio. Accanto alla sindaca Eleonora Proni e all’assessora alla Protezione Civile Caterina Corzani sono intervenuti il prefetto Castrese de Rosa, la direttrice dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Rita Nicolini, il sindaco Nicola Pasi referente della Provincia di Ravenna per Ambiente e Pianificazione territoriale e Oriano Ballardini, coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile. Erano presenti i membri della Giunta comunale di Bagnacavallo e oltre duecento persone tra referenti di enti, imprese, gruppi di protezione civile e del volontariato. Ai saluti istituzionali è seguito un pranzo reso possibile grazie all’impegno del Gruppo comunale di Protezione civile e al supporto di Terremerse, Conad, Orva, Deco e Le Romagnole.