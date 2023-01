La Befana ha allietato il ritorno a scuola degli alunni della materna "Stella Polare"

Per rendere più vivace la ripresa dell’attività didattica, le 6 sezioni della scuola dell'Infanzia "Stella Polare" di Faenza hanno accolto la Befana nei locali della scuola. La visita della Befana ha allietato cosí il rientro a scuola degli alunni e di tutto il personale scolastico dopo la pausa natalizia, consegnando ad ognuno la calza. Questo momento di condivisione, che ha acceso l’immaginazione, riscoprendo, in questo modo, i colori dell’infanzia in un’aria fresca e festosa che innalza i cuori e gli spiriti, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Centro Sociale "Casa Mita", alla sua presidentessa Anna Foschini e a tutti i volontari.