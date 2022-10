Biennale di Mosaico, Paolo Fresu ha inaugurato la mostra dell’associazione Dis-Ordine

Bella partenza per la prima mostra dell’Associazione Dis-Ordine nella nuova sede di via Massimo D’Azeglio, 42 a Ravenna. In occasione dell'apertura della Biennale di Mosaico Contemporaneo, sabato è stata inaugurata la mostra "Mosaicista in ammollo" di Rossella Baccolini, un evento che ha visto anche la partecipazione del jazzista Paolo Fresu, socio onorario dell'associazione ravennate. La mostra ha registrato una buona affluenza di pubblico. Tanta soddisfazione per Rossella Baccolini, allieva di molti insegnanti dell’ex-Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna. Si riconoscono nelle sue opere le cifre stilistiche del mosaico ravennate.

Baccolini vive e produce le sue opere ad Alfonsine, accompagnata dai suoni di Lauro Rambelli musicista per passione, e da qui è nato il dialogo con il mondo della musica presente nelle sperimentazioni musive portate avanti attraverso materiali di recupero, racimolati nel tempo e nei viaggi. Contemporaneamente lavora come istruttrice di nuoto all'interno delle piscine, e da qui nasce il titolo della mostra, in ammollo.

Le attività dell'associazione Dis-Ordine proseguono con altre mostre, come quella di Ylenia Roma e Rita Benzoni fino al 30 dicembre, in concomitanza con la realizzazione di mosaici in collaborazione con Paolo Roversi, Francesco Clemente, la Fondazione Eredi di Andy Warhol e la Fondazione Ugo Mulas, ma anche con corsi di mosaico e laboratori per le scuole, oltre che con due grandi progetti in embrione come la Mappa di mosaico contemporaneo in città e il progetto "Via Portone a Ravenna - Museo a cielo aperto".