"Borgo dei borghi 2023", c'è anche Bagnara tra le candidate: è l'unica dell'Emilia-Romagna

C'è tempo fino al 26 marzo per votare Bagnara di Romagna al concorso per il «Borgo dei borghi 2023». Bagnara è chiamata a rappresentare tutta l'Emilia Romagna, in quanto al concorso ogni anno partecipa un solo borgo per ogni regione italiana.

Sarà possibile votare Bagnara di Romagna una volta al giorno esprimendo la propria preferenza al link www.rai.it/borgodeiborghi (è necessario inserire le proprie credenziali Rai Play). Il voto è gratuito. La classifica finale viene svelata durante una prima serata speciale che andrà in onda su Rai 3 domenica 9 aprile. Il concorso «Il Borgo dei borghi» è ospite del programma Rai Kilimangiaro.