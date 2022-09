Torna la borsa di studio alla memoria di Francesca Fontana: 2mila euro per gli studenti universitari

Anche quest’anno viene pubblicato il bando per la borsa di studio, indetto dalla Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas, per l’assegnazione della 14esima “Borsa di Studio” intitolata alla memoria di Francesca Fontana.

La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2mila euro, e intende sostenere il percorso formativo di studenti particolarmente meritevoli che siano iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2022/2023.

La borsa di studio da attribuire sarà dedicata, come per il passato, a studenti universitari che siano residenti solo nel comune di Cervia e che si siano diplomati durante l’anno scolastico 2021/2022 - età massima 21 anni. Ulteriori informazioni sui requisiti si possono trovare sul sito www.associazionefrancescafontana.it, compresa la domanda di adesione al concorso che avrà la sua scadenza di presentazione il 30 novembre.