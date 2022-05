Borse di studio “Gino Pilandri”: premiati a Cervia 21 studenti

Sono 21 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2021, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina.

La cerimonia di consegna si è svolta il 18 maggio alle ore 11.00 in Teatro Comunale alla presenza dell’Assessore alla Pubblica istruzione e Cultura Cesare Zavatta e con la partecipazione di Alberto e Filippo Pilandri rispettivamente figlio e nipote di Gino.

L’iniziativa, che è alla sua sedicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati premiati con borse di studio di 500 euro ciascuna:

Elisa Brunetti - Relazioni internazionali Marketing ITC “Giovanni Agnelli” Cesenatico

Asia Comandini - Scienze Umane ISIS “Leonardo Da Vinci” Cesenatico

Giulia D'Altri - Liceo artistico Multimediale” Nervi Severini” Ravenna

Elisa Dallara - Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Marina De Luca - Scienze Umane ISIS “Leonardo Da Vinci” Cesenatico

Sophia Fabbri - Produzione e trasformazione dei prodotti Istituto Tecnico “Garibaldi/Vinci” Cesena

Giorgia Fontana - Liceo Classico “Vincenzo Monti” Cesena

Alice Foschi - Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Dylan Giovannini - Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Leonardo Gubellini - Liceo Scientifico Scienze Applicate “Augusto Righi” Cesena

Lucia Lacchini - Costruzione ambiente e territorio con opzioni tecnologie del legno nelle costruzioni Istituto Tecnico “Garibaldi/Vinci” Cesena

Francesca Vittoria Rabiti - Liceo Scientifico “Augusto Righi” Cesena

Anna Raimondi - Liceo Scientifico “Enzo Ferrari” Cesenatico

Antonio Zedda - Liceo Scientifico “Augusto Righi” Cesena



Gli studenti laureati premiati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna:

Francesco Berti - Laurea in Architettura Università di Bologna

Robert Lunca - Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna

Chiara Melchiorri - Laurea in Medicina e Chirurgia Politecnica Delle Marche

Benedetta Mercuriali - Laurea in Safety Assessment of Xenobiotics and biotechnological Products Università di Milano

Lorenzo Mondani - Laurea in Ingegneria e scienze informatiche Università di Bologna

Lorenzo Nanni - Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia con borsa di studio di 2.000 euro: Giulia Cennamo Laurea in Scenografia e Allestimenti degli spazi espositivi e museali Accademia di Belle Arti di Bologna con tesi di laurea dal titolo: "Mura e Mito: la città del sale”. I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.