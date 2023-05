A sette studenti le borse di studio nel ricordo di Renzo Bartolini

Un nuovo riconoscimento per gli allievi della scuola di musica "Giuseppe Sarti" di Faenza. Sette giovani studenti riceveranno altrettante borse di studio, istituite dalla famiglia Bartolini e dall'associazione "Il Club del Cucchiaio" in memoria del piccolo Renzo, allievo della stessa scuola "Sarti" scomparso a soli 10 anni. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 12 maggio alle 20.30, nella Sala dei Cento Pacifici.

A essere premiati saranno Jasna Dervishi, Agata Di Nardo, Anna Dalmonte, Alessandro Diversi, Alice Lombardi, Beatrice Rosetti, Ion Vircolici. Durante la serata gli allievi si esibiranno in concerto ed eseguiranno brani che vanno dal barocco di Corelli e Vivaldi al romanticismo di Dvorak e Wieniawski. L’evento è aperto al pubblico ed è a ingresso libero.

Per la scuola Sarti si tratta della seconda assegnazione di borse di studio in poco tempo. Lo scorso 9 marzo, sempre nella Sala dei Cento Pacifici, sette allievi meritevoli delle classi di pianoforte si sono esibiti per l’assegnazione dielle borse di studio istituite dalla famiglia Galletti e dal Rotary Club di Faenza, in memoria del musicista ed editore Angelo Galletti.